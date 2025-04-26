Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ TGĐ theo dõi & tổng hợp tiến độ các dự án nhượng quyền toàn quốc

Chuẩn bị nội dung, tài liệu họp & truyền thông nội bộ

Phối hợp điều phối công việc liên phòng ban

Quản lý lịch trình, tổ chức sự kiện, làm cầu nối giữa TGĐ & các vùng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trợ lý điều hành / điều phối / thư ký

Thành thạo Excel, PowerPoint, kỹ năng tổ chức công việc tốt

Chủ động – trung thực – tư duy hệ thống – có định hướng phát triển dài hạn

Ưu tiên từng làm trong mô hình chuỗi / bán lẻ / hệ thống nhượng quyền

Tại Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12–15 triệu/tháng + thưởng theo hiệu quả

Được huấn luyện trực tiếp bởi Tổng Giám đốc

Có lộ trình phát triển lên Quản lý Điều phối hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+

