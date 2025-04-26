Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ TGĐ theo dõi & tổng hợp tiến độ các dự án nhượng quyền toàn quốc
Chuẩn bị nội dung, tài liệu họp & truyền thông nội bộ
Phối hợp điều phối công việc liên phòng ban
Quản lý lịch trình, tổ chức sự kiện, làm cầu nối giữa TGĐ & các vùng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trợ lý điều hành / điều phối / thư ký
1 năm kinh nghiệm trợ lý điều hành / điều phối / thư ký
Thành thạo Excel, PowerPoint, kỹ năng tổ chức công việc tốt
Chủ động – trung thực – tư duy hệ thống – có định hướng phát triển dài hạn
Ưu tiên từng làm trong mô hình chuỗi / bán lẻ / hệ thống nhượng quyền

Tại Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12–15 triệu/tháng + thưởng theo hiệu quả
Lương cứng 12–15 triệu/tháng
Được huấn luyện trực tiếp bởi Tổng Giám đốc
Có lộ trình phát triển lên Quản lý Điều phối hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+

Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 17, Ô đất C2/No, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

