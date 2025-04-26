Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 24 Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ TGĐ theo dõi & tổng hợp tiến độ các dự án nhượng quyền toàn quốc
Chuẩn bị nội dung, tài liệu họp & truyền thông nội bộ
Phối hợp điều phối công việc liên phòng ban
Quản lý lịch trình, tổ chức sự kiện, làm cầu nối giữa TGĐ & các vùng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trợ lý điều hành / điều phối / thư ký
Thành thạo Excel, PowerPoint, kỹ năng tổ chức công việc tốt
Chủ động – trung thực – tư duy hệ thống – có định hướng phát triển dài hạn
Ưu tiên từng làm trong mô hình chuỗi / bán lẻ / hệ thống nhượng quyền
Tại Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 12–15 triệu/tháng + thưởng theo hiệu quả
Được huấn luyện trực tiếp bởi Tổng Giám đốc
Có lộ trình phát triển lên Quản lý Điều phối hệ thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm G Pharmacy+
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
