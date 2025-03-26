Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 336/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng, xử lý và lập báo giá gửi khách.

Soạn thảo hợp đồng, theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng được cấp trên phân công phụ trách.

Tương tác, kết nối, hỗ trợ gửi thông tin và tài liệu cho khách hàng.

Cập nhật thông tin thay đổi từ khách hàng: thời gian, số lượng học viên, địa điểm tổ chức, … báo cho bộ phận liên quan sớm nhất.

Tham gia hoạt động chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và theo dõi phản hồi của khách.

Hỗ trợ kiểm tra, in ấn hồ sơ gửi khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sử dụng máy tính thành thạo (word, excel, power point…)

Giao tiếp tốt

Trung thực, trách nhiệm và nhạy bén, có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6 - 7 triệu thỏa thuận

Thời gian thử việc 2 tháng, sau 2 tháng chính thức sẽ đóng BHXH

Quyền lợi khác theo quy định của luật lao động (nghỉ chiều thứ 7 – CN, lễ tết, tham gia BHXH – BHYT…), thưởng lễ, thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU

