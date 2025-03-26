Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 336/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng, xử lý và lập báo giá gửi khách.
Soạn thảo hợp đồng, theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng được cấp trên phân công phụ trách.
Tương tác, kết nối, hỗ trợ gửi thông tin và tài liệu cho khách hàng.
Cập nhật thông tin thay đổi từ khách hàng: thời gian, số lượng học viên, địa điểm tổ chức, … báo cho bộ phận liên quan sớm nhất.
Tham gia hoạt động chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và theo dõi phản hồi của khách.
Hỗ trợ kiểm tra, in ấn hồ sơ gửi khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng máy tính thành thạo (word, excel, power point…)
Giao tiếp tốt
Trung thực, trách nhiệm và nhạy bén, có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6 - 7 triệu thỏa thuận
Thời gian thử việc 2 tháng, sau 2 tháng chính thức sẽ đóng BHXH
Quyền lợi khác theo quy định của luật lao động (nghỉ chiều thứ 7 – CN, lễ tết, tham gia BHXH – BHYT…), thưởng lễ, thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á CHÂU

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 9/43 Đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

