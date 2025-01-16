Tuyển Trợ lý kinh doanh VPDD E1 Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 35 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh VPDD E1 Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 35 Triệu

VPDD E1 Corporation
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
VPDD E1 Corporation

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại VPDD E1 Corporation

Mức lương
Từ 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Diamond Plaza, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 35 Triệu

Key Responsibilities | Trách nhiệm chính:
Trách nhiệm chính:
• Interpretation and translation during important meetings.
• Manage M&A projects with working team, including negotiations, due diligence, and integration processes (Candidates with no prior M&A experience will be provided training and support to learn on the job.)
• Act as the primary point of contact for communication and information exchange with advisors, target companies, …
• Coordinate and supervise all aspects of project management and timeline, ensuring timely execution and meeting of project goals.
• Maintain relationships with key business partners.
• Provide regular project updates and reports to senior management.
• Biên phiên dịch tại những cuộc họp quan trọng.
• Quản lý các dự án M&A cùng team hiện tại, bao gồm đàm phán, thẩm định và thực hiện quy trình (chưa có kinh nghiệm về M&A sẽ được đào tạo và hỗ trợ học hỏi dần trong quá trình làm việc.)
• Đóng vai trò chính trong việc trao đổi thông tin và giao tiếp với các tư vấn, công ty mục tiêu, v.v.
• Điều phối và giám sát tất cả các khía cạnh của quản lý dự án và tiến độ, đảm bảo thực hiện đúng hạn và đạt được các mục tiêu dự án.
• Duy trì mối quan hệ với các đối tác quan trọng.

Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại VPDD E1 Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

VPDD E1 Corporation

VPDD E1 Corporation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms. Mai Loan

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

