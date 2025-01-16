Tuyển Trợ lý kinh doanh VPDD E1 Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 35 Triệu

Key Responsibilities | Trách nhiệm chính:

Trách nhiệm chính:

• Interpretation and translation during important meetings.

• Manage M&A projects with working team, including negotiations, due diligence, and integration processes (Candidates with no prior M&A experience will be provided training and support to learn on the job.)

• Act as the primary point of contact for communication and information exchange with advisors, target companies, …

• Coordinate and supervise all aspects of project management and timeline, ensuring timely execution and meeting of project goals.

• Maintain relationships with key business partners.

• Provide regular project updates and reports to senior management.

• Biên phiên dịch tại những cuộc họp quan trọng.

• Quản lý các dự án M&A cùng team hiện tại, bao gồm đàm phán, thẩm định và thực hiện quy trình (chưa có kinh nghiệm về M&A sẽ được đào tạo và hỗ trợ học hỏi dần trong quá trình làm việc.)

• Đóng vai trò chính trong việc trao đổi thông tin và giao tiếp với các tư vấn, công ty mục tiêu, v.v.

• Điều phối và giám sát tất cả các khía cạnh của quản lý dự án và tiến độ, đảm bảo thực hiện đúng hạn và đạt được các mục tiêu dự án.

• Duy trì mối quan hệ với các đối tác quan trọng.