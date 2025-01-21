Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ dịch thuật các tài liệu theo yêu cầu tại văn phòng, dịch hội thảo, đàm phán giao dịch với khách hàng.
Tiến hành kiểm tra tài liệu có liên quan như Hợp đồng, báo giá, biên bản thỏa thuận, bản vẽ thiết kế .... và dịch sang tiếng Trung hoặc ngược lại. Đảm bảo văn bản, tài liệu dịch chính xác trước khi đưa đến các phòng ban hay cấp trên hoặc đối tác.
Hỗ trợ phòng nghiệp vụ/kinh doanh các công việc hành chính, giấy tờ liên quan.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam
Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng gồm: Viết, đọc, nói và nghe.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.
Ngoại hình dễ nhìn.
Có khả năng đi công tác.
Sử dụng tốt MS Office.
Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn và biết cách ứng biến tùy tình huống khi làm việc với đối tác của công ty.
Là người chăm chỉ, cầu tiến, trung thực, tỉ mỉ.
Ưu tiên có kinh nghiệm phiên dịch 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng:
Mức thu nhập hấp dẫn: 10-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực).
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7 làm cách tuần.
Thưởng lễ tết, thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Được làm việc trong môi trường phát triển nhanh, thân thiện, năng động có cơ hội thăng tiến tốt.
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Đại Minh- 77 Hoàng Văn Thái, Quận 7, Hồ Chí MInh

