Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

1. Huấn luyện & Đào tạo

Tổ chức các chương trình đào tạo về sản phẩm, thương hiệu, kỹ năng bán hàng, hình ảnh trưng bày, chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ, xử lý tình huống....

Cập nhật kiến thức về các sản phẩm mới và xu hướng thị trường liên quan

Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, hiểu biết sâu về hàng hóa, thương hiệu, hình ảnh trưng bày và chăm sóc khách hàng.

2. Vận hành và quy trình bán hàng

Xây dựng các quy trình, chính sách và biểu mẫu, báo cáo áp dụng tại bộ phận Kinh doanh

Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình tiếp thị cho các đại lý và key account để đảm bảo và thúc đẩy doanh số

Kiểm soát việc cung cấp và sử dụng các vật dụng trưng bày – POSM tại các đại lý

Chịu trách nhiệm quản lý và nâng cấp các tính năng trên hệ thống DMS để đảm bảo vận hành hiệu quả.

3. Quản trị hiệu suất

Xây dựng khung năng lực tương ứng với từng vị trí của đội ngũ bán hàng

Thiết lập quy trình đánh giá năng lực định kỳ (tháng/quý/năm) nhằm xác định các điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân

Quản lý dữ liệu đánh giá, xác định các nhân viên tiềm năng để đưa vào các kế hoạch phát triển lâu dài.

4. Phân tích sản phẩm

Theo dõi và phân tích số liệu tồn kho để đưa ra các đề xuất chương trình bán hàng phù hợp

Lập kế hoạch xử lý hàng tồn kho, clear-stock đầu kỳ/cuối kỳ và giải pháp tối ưu

Phân tích nhu cầu của khách hàng để xây dựng kế hoạch chào hàng hiệu quả

Quản lý và phân bổ hàng hóa đến từng khu vực dựa trên nhu cầu và năng lực thị trường.

5. Thị trường & Khách hàng

Theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng, thúc đẩy bộ phận KD đảm bảo chính sách thanh toán được thực hiện đúng hạn

Thu thập và phân tích dữ liệu thị trường để hiểu rõ xu hướng, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thống kê,....

Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm việc cho các công ty thời trang, phụ kiện cao cấp

Kỹ năng phân tích tốt

Có am hiểu về thị trường

Quyền lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 13 - 16 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

