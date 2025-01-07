Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần AR
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty Cổ phần AR

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần AR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Huấn luyện & Đào tạo
Tổ chức các chương trình đào tạo về sản phẩm, thương hiệu, kỹ năng bán hàng, hình ảnh trưng bày, chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ, xử lý tình huống....
Cập nhật kiến thức về các sản phẩm mới và xu hướng thị trường liên quan
Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, hiểu biết sâu về hàng hóa, thương hiệu, hình ảnh trưng bày và chăm sóc khách hàng.
2. Vận hành và quy trình bán hàng
Xây dựng các quy trình, chính sách và biểu mẫu, báo cáo áp dụng tại bộ phận Kinh doanh
Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình tiếp thị cho các đại lý và key account để đảm bảo và thúc đẩy doanh số
Kiểm soát việc cung cấp và sử dụng các vật dụng trưng bày – POSM tại các đại lý
Chịu trách nhiệm quản lý và nâng cấp các tính năng trên hệ thống DMS để đảm bảo vận hành hiệu quả.
3. Quản trị hiệu suất
Xây dựng khung năng lực tương ứng với từng vị trí của đội ngũ bán hàng
Thiết lập quy trình đánh giá năng lực định kỳ (tháng/quý/năm) nhằm xác định các điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân
Quản lý dữ liệu đánh giá, xác định các nhân viên tiềm năng để đưa vào các kế hoạch phát triển lâu dài.
4. Phân tích sản phẩm
Theo dõi và phân tích số liệu tồn kho để đưa ra các đề xuất chương trình bán hàng phù hợp
Lập kế hoạch xử lý hàng tồn kho, clear-stock đầu kỳ/cuối kỳ và giải pháp tối ưu
Phân tích nhu cầu của khách hàng để xây dựng kế hoạch chào hàng hiệu quả
Quản lý và phân bổ hàng hóa đến từng khu vực dựa trên nhu cầu và năng lực thị trường.
5. Thị trường & Khách hàng
Theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng, thúc đẩy bộ phận KD đảm bảo chính sách thanh toán được thực hiện đúng hạn
Thu thập và phân tích dữ liệu thị trường để hiểu rõ xu hướng, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thống kê,....
Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm việc cho các công ty thời trang, phụ kiện cao cấp
Kỹ năng phân tích tốt
Có am hiểu về thị trường

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 13 - 16 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần AR

Công ty Cổ phần AR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

