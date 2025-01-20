Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 200 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
Mức lương
50 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: cầu lông, chạy bộ, bóng đá,..., Quận 4
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 50 - 200 Triệu
Đón tiếp, kết nối và cung cấp các thông tin tư vấn về dự án, chính sách bán hàng, tờ rơi,...cho khách hàng tại điểm trực.
Xây dựng mạng lưới khách hàng, đối tác trong lĩnh vực Bất động sản.
Kết nối, làm việc với chủ đầu tư và các đại lý phân phối.
Quản lý dữ liệu khách hàng, cập nhật và hỗ trợ khách hàng các thủ tục mua bán.
Tham gia, hỗ trợ và tổ chức các sự kiện dự án.
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 50 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ từ 20-30 tuổi.
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, năng động.
Ưu tiên có kinh nghiệm BĐS dự án tại Phú Quốc.
Giao tiếp tự tin, xử lý tình huống tốt.
Tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực.
Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên có laptop cá nhân.
Làm việc tại Phú Quốc; chấp nhận ứng viên đang ở tỉnh thành khác có thể công tác dài hạn tại Phú Quốc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 triệu VND - 200 triệu VND
Lương cứng: 6 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
