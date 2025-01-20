Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 200 Triệu

Mức lương 50 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: cầu lông, chạy bộ, bóng đá,..., Quận 4

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 50 - 200 Triệu

Đón tiếp, kết nối và cung cấp các thông tin tư vấn về dự án, chính sách bán hàng, tờ rơi,...cho khách hàng tại điểm trực.

Xây dựng mạng lưới khách hàng, đối tác trong lĩnh vực Bất động sản.

Kết nối, làm việc với chủ đầu tư và các đại lý phân phối.

Quản lý dữ liệu khách hàng, cập nhật và hỗ trợ khách hàng các thủ tục mua bán.

Tham gia, hỗ trợ và tổ chức các sự kiện dự án.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 50 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 20-30 tuổi.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, năng động.

Ưu tiên có kinh nghiệm BĐS dự án tại Phú Quốc.

Giao tiếp tự tin, xử lý tình huống tốt.

Tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực.

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên có laptop cá nhân.

Làm việc tại Phú Quốc; chấp nhận ứng viên đang ở tỉnh thành khác có thể công tác dài hạn tại Phú Quốc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 triệu VND - 200 triệu VND

Lương cứng: 6 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.