Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương thỏa thuận theo năng lực Cơ hội phát triển trong ngành di trú và môi trường quốc tế. Được đào tạo về các thủ tục di trú. Phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty (BHXH full lương, nghỉ phép năm,...), Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ hành chính và dịch thuật:

Quản lý lịch làm việc, tổ chức cuộc họp và sắp xếp gặp gỡ với khách hàng

Cập nhật hồ sơ khách hàng và thủ tục di trú, giao tiếp qua email, cuộc gọi bằng tiếng Việt và tiếng Trung.

Hỗ trợ dịch thuật các văn bản, hợp đồng, báo cáo, email... từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại

Hỗ trợ bán hàng và chăm sóc khách hàng:

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tư vấn và cung cấp thông tin cho khách hàng về các chương trình di trú, quy trình và yêu cầu cần thiết.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ họ trong quá trình hoàn tất các thủ tục di trú, đặc biệt là khách hàng nói tiếng Trung.

Quản lý cơ sở dữ liệu và báo cáo:

Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng, lập báo cáo tiến độ hồ sơ di trú.

Cập nhật thông tin về thay đổi trong quy định di trú.

Hỗ trợ dự án và chiến lược kinh doanh:

Tham gia nghiên cứu thị trường và phát triển chiến lược kinh doanh cho các khách hàng nói tiếng Trung.

Hỗ trợ quản lý triển khai các chiến lược bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn Ngữ Trung

Thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng), tiếng Anh cơ bản

Có kinh nghiệm dịch thuật

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, năng động, chủ động trong công việc

Thành thạo Microsoft Office

Phúc Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

