Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN AIC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN AIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 13H2 Vĩnh Phú 41, P. Vĩnh Phú (Ngay Vĩnh Phú 41), Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp chứng từ, sổ sách
Kiểm tra, hạch toán lên sổ sách kế toán....
Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, Chịu khó, Trung thực, có mục tiêu cho bản thân rõ ràng và phấn đấu.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan, sinh viên mới ra trường...
Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên
Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên
Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên
Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN AIC Thì Được Hưởng Những Gì
ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN THUẾ
CÓ HỖ TRỢ CHI PHÍ VÀ KÝ BÁO CÁO THỰC TẬP.
ĐƯỢC THỰC HÀNH ĐÚNG CHUYÊN MÔN KẾ TOÁN
CÓ HỖ TRỢ CHI PHÍ VÀ KÝ BÁO CÁO THỰC TẬP.
ĐƯỢC THỰC HÀNH ĐÚNG CHUYÊN MÔN KẾ TOÁN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN AIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
