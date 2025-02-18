Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN AIC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 13H2 Vĩnh Phú 41, P. Vĩnh Phú (Ngay Vĩnh Phú 41), Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp chứng từ, sổ sách

Kiểm tra, hạch toán lên sổ sách kế toán....

Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, Chịu khó, Trung thực, có mục tiêu cho bản thân rõ ràng và phấn đấu.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan, sinh viên mới ra trường...

Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN AIC Thì Được Hưởng Những Gì

ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN THUẾ

CÓ HỖ TRỢ CHI PHÍ VÀ KÝ BÁO CÁO THỰC TẬP.

ĐƯỢC THỰC HÀNH ĐÚNG CHUYÊN MÔN KẾ TOÁN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN AIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.