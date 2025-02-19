Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 602/32 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Huyện Phú Giáo

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý tất cả mọi hoạt động liên quan đến vấn đề nhân sự
Hoạch định và quản lý chiến lược nhân sự: phát triển nguồn nhân lực, cách thức nâng cao chất lượng nhân sự, lương thưởng & đãi ngộ,...
Điều hành các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp: thu hút nhân tài, luân chuyển nhân sự,...
Thiết lập quy trình liên quan đến hoạt động tuyển dụng, quản lý nhân sự: quy trình tuyển dụng, cơ chế đãi ngộ, đào tạo và phát triển,...
Phân công công việc, đồng thời giám sát, đốc thúc và hỗ trợ nhân sự khi cần thiết
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc phân công

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ đại học trở lên, được đào tạo các ngành có liên quan đến quản trị nhân lực và các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan
Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, cơ bản nhất là tiếng Anh
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm
Thành thạo trong việc giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự, có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng nhân sự, và xây dựng chiến lược kế hoạch trong công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: từ 20-25 triệu đồng (tùy theo năng lực)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước
Thưởng các ngày Lễ (30/4, 1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch, Lương tháng 13, thưởng theo KPI,...)
Chế độ nâng lương: được xem xét vào thời điểm đánh giá nhân viên theo định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 604, Tờ bản đồ số 41, Cụm công nghiệp Tam Lập, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

