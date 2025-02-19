Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
- Bình Dương: 602/32 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Huyện Phú Giáo
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Quản lý tất cả mọi hoạt động liên quan đến vấn đề nhân sự
Hoạch định và quản lý chiến lược nhân sự: phát triển nguồn nhân lực, cách thức nâng cao chất lượng nhân sự, lương thưởng & đãi ngộ,...
Điều hành các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp: thu hút nhân tài, luân chuyển nhân sự,...
Thiết lập quy trình liên quan đến hoạt động tuyển dụng, quản lý nhân sự: quy trình tuyển dụng, cơ chế đãi ngộ, đào tạo và phát triển,...
Phân công công việc, đồng thời giám sát, đốc thúc và hỗ trợ nhân sự khi cần thiết
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc phân công
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, cơ bản nhất là tiếng Anh
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm
Thành thạo trong việc giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự, có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng nhân sự, và xây dựng chiến lược kế hoạch trong công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước
Thưởng các ngày Lễ (30/4, 1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch, Lương tháng 13, thưởng theo KPI,...)
Chế độ nâng lương: được xem xét vào thời điểm đánh giá nhân viên theo định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI