Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Trợ lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Mức lương
1,200 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, nhà C6 – khối II – Đường Trần Hữu Dực

- KĐT Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD

Tập đoàn Danko cần tuyển Thư ký và Trợ lý Chủ tịch/ Ban Tổng Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn sau:
1. Thư ký CT/TGĐ
2. Trợ lý Chủ tịch
3. Trợ lý TGĐ (Tài chính-Kế toán)
4. Trợ lý PTGĐ (Quản lý Xây dựng, Quản lý Dự án)
Công việc cụ thể như sau:
- Tiếp nhận những thông tin chỉ đạo từ CT/TGĐ để triển khai thực hiện tới các phòng ban Công ty;
- Tiếp nhận các thông tin, những vướng mắc, những bất cập trong quá trình điều hành công việc từ Ban Tổng giám đốc, tổng hợp và báo cáo tham mưu cho CT/TGĐ để có phương án giải quyết hoặc thay mặt CT/TGĐ giải quyết các vướng mắc, bất cập tồn tại khi được CT/TGĐ chỉ đạo;
- Soạn thảo tốc ký các công văn, ý kiến chỉ đạo của CT/TGĐ tới Ban tổng giám đốc, các báo cáo của CT/TGĐ tới Ban điều hành;
- Giúp CT/TGĐ đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc, kế hoạch, chương trình hành động đối với Ban tổng giám đốc và thay mặt CT/TGĐ chỉ đạo, đôn đốc các công việc được CT/TGĐ giao;
- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động điều hành của Ban tổng giám đốc thông qua việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề xuất, cách giải quyết sao cho hiệu quả nhất;

Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 nhà C6, khối II, Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

