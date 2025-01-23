Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Tập đoàn Danko cần tuyển Thư ký và Trợ lý Chủ tịch/ Ban Tổng Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn sau:

1. Thư ký CT/TGĐ

2. Trợ lý Chủ tịch

3. Trợ lý TGĐ (Tài chính-Kế toán)

4. Trợ lý PTGĐ (Quản lý Xây dựng, Quản lý Dự án)

Công việc cụ thể như sau:

- Tiếp nhận những thông tin chỉ đạo từ CT/TGĐ để triển khai thực hiện tới các phòng ban Công ty;

- Tiếp nhận các thông tin, những vướng mắc, những bất cập trong quá trình điều hành công việc từ Ban Tổng giám đốc, tổng hợp và báo cáo tham mưu cho CT/TGĐ để có phương án giải quyết hoặc thay mặt CT/TGĐ giải quyết các vướng mắc, bất cập tồn tại khi được CT/TGĐ chỉ đạo;

- Soạn thảo tốc ký các công văn, ý kiến chỉ đạo của CT/TGĐ tới Ban tổng giám đốc, các báo cáo của CT/TGĐ tới Ban điều hành;

- Giúp CT/TGĐ đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc, kế hoạch, chương trình hành động đối với Ban tổng giám đốc và thay mặt CT/TGĐ chỉ đạo, đôn đốc các công việc được CT/TGĐ giao;

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động điều hành của Ban tổng giám đốc thông qua việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề xuất, cách giải quyết sao cho hiệu quả nhất;