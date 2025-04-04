Tuyển Trợ lý Alpha Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Dream Center Home, Số 11A, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Xử lý đơn hàng từ PKD, cập nhật đơn hàng lên phần mềm CRM

lập báo cáo doanh số, hiệu suất kinh doanh theo yêu cầu của GDDH: báo cáo về doanh thu, chỉ tiêu tháng mới, lập biên bản họp các cuộc họp liên quan đến KD. Lập kế hoạch kinh doanh của tháng tiếp theo trình BLĐ phê duyệt. Tổng hợp Số liệu tồn kho/tốc độ KD hàng tuần, phân tích số liệu KD trình BGĐ

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc soạn thảo hợp đồng, báo giá, đơn hàng (nếu có phát sinh)

Theo dõi, cập nhật dữ liệu khách hàng, quản lý hợp đồng, hồ sơ kinh doanh, lập hồ sơ thanh toán các khoản chi phí

Hỗ trợ lập báo cáo doanh số, hiệu suất kinh doanh theo yêu cầu của quản lý.

Tính lương doanh thu cho khối kinh doanh

Điều phối việc tái bản sách, cập nhật tình hình các tựa sách bán chạy, tốc độ sách mới.

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của GĐ ĐH

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, hoặc các ngành liên quan. Kỹ năng xử lý số liệu tốt

Kinh nghiệm từ 1 năm – 2 năm ở vị trí Sales Admin, Hỗ trợ kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), ưu tiên biết sử dụng phần mềm CRM.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, làm việc có trách nhiệm.

Có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống linh hoạt, nhanh nhẹn

Tại Alpha Books Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh từ 11-14 triệu, thoả thuận khi phỏng vấn.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpha Books

