Tuyển Trợ lý VIỆN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thu thập và phân tích dữ liệu

Tìm kiếm và thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Lọc, xác thực và xử lý dữ liệu để đảm bảo độ chính xác và tính phù hợp.

Thực hiện các phân tích thống kê, trực quan hóa và diễn giải kết quả

Phát triển Dự án

Xây dựng đề cương kế hoạch phát triển dự án

Liên hệ và làm việc với các đối tác

Nghiên cứu khoa học môi trường, khí hậu, năng lượng.

Dự án xã hội về thanh niên

Dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Tổng hợp báo cáo và tài liệu

Tổng hợp kết quả phân tích thành các báo cáo khoa học hoặc các dạng tài liệu khác.

Trình bày kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng (học thuật hoặc đại chúng).

Chuẩn bị slide thuyết trình.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường, Kinh tế, Phân tích Dữ liệu hoặc các ngành liên quan tới khí hậu, năng lượng và Phát triển bền vững.

Có nền tảng hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bền vững, khoa học môi trường, khí hậu, năng lượng, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là một lợi thế.

Kỹ năng

Ngôn Ngữ: Thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0+ hoặc tương đương).

Ngôn Ngữ:

Thành thạo (hoặc tiếp thu nhanh) các công cụ AI (vd: ChatGPT, Gemini, Claude) để nâng cao hiệu quả nghiên cứu.

Có nền tảng về lập trình trong xử lý dữ liệu (ví dụ: Python, R, Julia...) với khả năng tiếp thu nhanh ngôn ngữ hoặc công cụ lập trình mới.

Kinh nghiệm với các công cụ trực quan hóa dữ liệu và phân tích như Python Pandas, Power BI hoặc Looker là một điểm cộng.

Thành thạo các phần mềm soạn thảo (Word, Excel, Powerpoint), các công cụ ghi chú và lưu trữ (VD: Notion, Google Drive).

Tư duy phân tích và logic tốt, có đam mê nghiên cứu.

Các yêu cầu khác

Làm việc có kế hoạch và trách nhiệm, tỉ mỉ.

Chủ động trong công việc, linh hoạt thích ứng với môi trường thay đổi, chịu được áp lực.

Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Làm việc nhóm và quản lý thời gian.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban, đối tác và cấp trên để đảm bảo tiến độ các mốc dự án.

Tại VIỆN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 14.000.000 - 18.000.000 + thưởng dựa trên hiệu suất làm việc.

Có BHXH, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Làm việc: thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tiếp cận các dự án nghiên cứu quốc tế.

Cơ hội tham gia các đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước...

Cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn và tham gia các hội thảo, hội nghị học thuật.

Cơ hội xây dựng, mở rộng mạng lưới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin