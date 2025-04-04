Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26

- Liền Kề 6A

- Làng Việt Kiều Châu Âu

- Mộ Lao

- Hà Đông

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Vị trí này tương đương cấp quản lý và sẽ phụ trách những công việc sau:
- Tiếp nhận chỉ đạo của Tổng Giám đốc, từ đó thay mặt Tổng Giám đốc triển khai các kế hoạch điều hành và đánh giá tiến độ, kết quả triển khai công việc của các bộ phận từ đó đưa ra các phương án nhằm đặt được mục tiêu đề ra
- Tổ chức kiểm soát nội bộ các công tác hoạt động của doanh nghiệp;
- Thay mặt Tổng Giám đốc ra các quyết định trong công tác điều hành trong phạm vi được ủy quyền
- Tổ chức, sắp xếp nhằm tối ưu hiệu quả thời gian, lịch làm việc khoa học, chuyên nghiệp cho Tổng Giám đốc; cân nhắc cho BGĐ hay cho TGĐ vì trong đó có các hoạt động tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận và tổ chức đánh giá kế hoạch. Trợ lý TGĐ đôi khi được giao thay mặt TGĐ tự triển khai.
- Thay mặt Tổng Giám đốc đối ngoại với đối tác, khách hàng trong phạm vi được giao

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Giới tính: NAM
* Học vấn, Kinh nghiệm:
- Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh
- Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
* Kiến thức:

Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26, nhà liền kề Dãy 6A, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

