Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Vị trí này tương đương cấp quản lý và sẽ phụ trách những công việc sau:

- Tiếp nhận chỉ đạo của Tổng Giám đốc, từ đó thay mặt Tổng Giám đốc triển khai các kế hoạch điều hành và đánh giá tiến độ, kết quả triển khai công việc của các bộ phận từ đó đưa ra các phương án nhằm đặt được mục tiêu đề ra

- Tổ chức kiểm soát nội bộ các công tác hoạt động của doanh nghiệp;

- Thay mặt Tổng Giám đốc ra các quyết định trong công tác điều hành trong phạm vi được ủy quyền

- Tổ chức, sắp xếp nhằm tối ưu hiệu quả thời gian, lịch làm việc khoa học, chuyên nghiệp cho Tổng Giám đốc; cân nhắc cho BGĐ hay cho TGĐ vì trong đó có các hoạt động tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận và tổ chức đánh giá kế hoạch. Trợ lý TGĐ đôi khi được giao thay mặt TGĐ tự triển khai.

- Thay mặt Tổng Giám đốc đối ngoại với đối tác, khách hàng trong phạm vi được giao