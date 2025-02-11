Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Trợ lý

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

I. Mô tả công việc:
1. Tổ chức các cuộc họp
• Sắp xếp và tổ chức, tham gia tất cả các cuộc họp với vai trò thư ký soạn thảo văn bản cuộc họp/ biên phiên theo yêu cầu của Tổng Giám đốc (các cuộc họp nội bộ công ty, các cuộc họp với chuyên gia đầu ngành, nhà đầu tư nước ngoài, …), Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
• Soạn thảo, hoàn thiện, theo dõi thực hiện và báo cáo Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các biên bản họp, Nghị quyết họp HĐQT và ĐHĐCĐ tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, và yêu cầu của HĐQT và Ban điều hành.
2. Quản lý lịch làm việc:
• Sắp xếp, quản lý lịch làm việc và lịch họp, tham gia cùng trong tất cả các cuộc họp với vai trò thư ký soạn thảo biên bản cuộc họp/ biên phiên dịch cho Tổng Giám đốc (trừ khi không có yêu cầu), đảm bảo lịch trình diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả.
3. Điều phối, giám sát tiến độ công việc và dự án:
• Điều phối, giám sát và báo cáo tiến độ các công việc/dự án/ biên bản cuộc họp/các công việc Tổng Giám đốc giao cho các TBP để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch công việc.

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

