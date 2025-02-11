Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

I. Mô tả công việc:

1. Tổ chức các cuộc họp

• Sắp xếp và tổ chức, tham gia tất cả các cuộc họp với vai trò thư ký soạn thảo văn bản cuộc họp/ biên phiên theo yêu cầu của Tổng Giám đốc (các cuộc họp nội bộ công ty, các cuộc họp với chuyên gia đầu ngành, nhà đầu tư nước ngoài, …), Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

• Soạn thảo, hoàn thiện, theo dõi thực hiện và báo cáo Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các biên bản họp, Nghị quyết họp HĐQT và ĐHĐCĐ tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, và yêu cầu của HĐQT và Ban điều hành.

2. Quản lý lịch làm việc:

• Sắp xếp, quản lý lịch làm việc và lịch họp, tham gia cùng trong tất cả các cuộc họp với vai trò thư ký soạn thảo biên bản cuộc họp/ biên phiên dịch cho Tổng Giám đốc (trừ khi không có yêu cầu), đảm bảo lịch trình diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả.

3. Điều phối, giám sát tiến độ công việc và dự án:

• Điều phối, giám sát và báo cáo tiến độ các công việc/dự án/ biên bản cuộc họp/các công việc Tổng Giám đốc giao cho các TBP để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch công việc.