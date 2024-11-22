Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nắm bắt được xu hướng về content.
Tra cứu, tìm kiếm thông tin theo yêu cầu.
Biên phiên dịch tài liệu khi cần.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc:
Từ 9h00 - 18h00
Sẽ đi làm thứ 7, chủ nhật và nghỉ 1 ngày chỉ định trong tuần
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
