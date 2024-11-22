Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nắm bắt được xu hướng về content.

Tra cứu, tìm kiếm thông tin theo yêu cầu.

Biên phiên dịch tài liệu khi cần.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc:

Từ 9h00 - 18h00

Sẽ đi làm thứ 7, chủ nhật và nghỉ 1 ngày chỉ định trong tuần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên sắp và mới tốt nghiệp

Trình độ: Tương đương HSK4 trở lên

Giới tính: Nữ

Đặc biệt chịu được áp lực cao trong công việc

Thành thạo: Word, Excel, power point và các phần mềm văn phòng khác

Hòa đồng, vui tính, kỹ năng giao tiếp tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được tăng lương theo lộ trình làm việc.

Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)

Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.

Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.

Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

