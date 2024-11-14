Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH TIẾN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH TIẾN

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH TIẾN

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 294 đường số 8, P11, Q. Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, gặp gỡ khách hàng.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý hồ sơ, hợp đồng.
Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc tổ chức các sự kiện, hội thảo, triển lãm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan.
Có từ 1 đến 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ lý kinh doanh.
Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, ...).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có trách nhiệm, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH TIẾN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH TIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 294/41/14 đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

