Tuyển Trưởng ca Kosy Pro Company làm việc tại Điện Biên thu nhập 10 - 15 Triệu

Kosy Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Kosy Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Điện Biên: xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Mường Chà, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Điều hành và vận hành nhà máy Thủy điện:
- Vận hành thiết bị của dây chuyền sản xuất trong ca, kíp và phạm vi quản lý theo sự phân công của Trưởng bộ phận, gồm có:
+ Phòng điều khiển trung tâm; Trạm biến áp 110kV, Hệ thống điện một chiều;
+ Hệ thống các thiết bị nâng hạ, công trình cửa nhận nước và đập tràn;
- Vận hành hệ thống khối máy phát và các thiết bị liên quan khối máy quản lý, thiết bị phụ trợ nhà máy: Khí nén, cứu hỏa, bơm tháo cạn, nước sinh hoạt, thống gió, điều hòa không khí, máy lọc dầu,...
- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật trở lên chuyên ngành: Hệ thống điện, Điều khiển tự động, Tự động hóa, Thiết bị điện – điện tử, Điện công nghiệp, Truyền tải điện, Vận hành điện, ...
Tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật trở lên
Có sức khỏe tốt, tuổi đời không quá 35 tuổi
Ưu tiên các nhân sự đã có kinh nghiệm vận hành tại các nhà máy thủy điện.
Ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên hoặc các tỉnh lân cận.
Thời gian làm việc: 08 tiếng/ngày (theo ca và theo bố trí công việc tại nhà máy)
Nơi làm việc: Nhà máy Thủy điện Mường Tùng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Tại Kosy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với nhân sự cần đào tạo: dự kiến 02 tháng đối với vị trí Trưởng ca và 04 tháng đối với vị trí công nhân vận hành và được hỗ trợ sinh hoạt phí: 4.000.000đ/người/ tháng và 100% chi phí đào tạo;
Đối với nhân sự đã có kinh nghiệm: Thử việc tối thiểu 01 tháng hưởng 85% của mức lương chính thức.
Được hưởng chế độ ăn ca và bố trí nơi ở
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành;
Được làm việc trong môi trường làm việc năng động, đoàn kết, lành mạnh, có cơ hội thăng tiến, phát triển
Thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

