Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Khai Sơn, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

● Công việc:

- Tiếp nhận kế hoạch sản xuất, triển khai và sắp xếp nhân sự để đảm báo tuân thủ theo KHSX.

- Vận hành máy ép nhựa, thay khuôn phục vụ sản xuất.

- Đảm bảo duy trì ổn định chất lượng trong quá trình sản xuất.

- Đào tạo, hướng dẫn, giám sát người thao tác tuân thủ bảng hướng dẫn thao tác.

- Thực hiện ghi chép báo cáo, các bảng biểu theo quy trình sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

● Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Trung cấp Nghề trở lên.

- Có kinh nghiệm quản lý xưởng Ép nhựa (Đúc nhựa).

- Am hiểu về quy trình ép nhựa, hiểu về nguyên liệu nhựa ABS, PE, PP,...

- Thành thạo máy tính và tin học văn phòng.

Quyền Lợi

Được đóng BHXH

Lương thưởng tháng 13, mùng 2/9 và các ngày lễ lớn theo quy định chung của Công ty.

Hỗ trợ tiền xăng xe, phí sinh hoạt theo quy định chung của Công ty.

Du lịch theo quy định chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

