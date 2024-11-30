Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Khai Sơn, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
● Công việc:
- Tiếp nhận kế hoạch sản xuất, triển khai và sắp xếp nhân sự để đảm báo tuân thủ theo KHSX.
- Vận hành máy ép nhựa, thay khuôn phục vụ sản xuất.
- Đảm bảo duy trì ổn định chất lượng trong quá trình sản xuất.
- Đào tạo, hướng dẫn, giám sát người thao tác tuân thủ bảng hướng dẫn thao tác.
- Thực hiện ghi chép báo cáo, các bảng biểu theo quy trình sản xuất.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Trung cấp Nghề trở lên.
- Có kinh nghiệm quản lý xưởng Ép nhựa (Đúc nhựa).
- Am hiểu về quy trình ép nhựa, hiểu về nguyên liệu nhựa ABS, PE, PP,...
- Thành thạo máy tính và tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH
Lương thưởng tháng 13, mùng 2/9 và các ngày lễ lớn theo quy định chung của Công ty.
Hỗ trợ tiền xăng xe, phí sinh hoạt theo quy định chung của Công ty.
Du lịch theo quy định chung của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company
