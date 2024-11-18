Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Aeon Mall Long Biên, Long Biên ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lên kế hoạch và Setup các cửa hàng Pop-Up

Quản lý việc setup và vận hành cửa hàng

Quản lý doanh thu và chi phí

Quản lý nhân sự

Quản lý hàng hóa

Chăm sóc khách hàng

Marketing và quảng bá thương hiệu

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Kinh nghiệm:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bán lẻ

Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý chuỗi cửa hàng.

2.Học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

3.Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc xuất sắc.

Kỹ năng quản lý dự án và ngân sách.

4.Kỹ năng mềm.

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint) và thao tác tốt trên Google Sheet

5.Kỹ năng quản lý, lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt.

6.Phẩm chất, tính cách

Tinh thần làm việc nhóm tốt.

Tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với thay đổi.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả.

7.Yêu cầu khác

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương thưởng

Thu nhập: 15.000.000 - 18.000.000 VND

Phụ cấp nhân viên: Ăn trưa, đi lại, điện thoại, laptop, nhà ở...

Thử việc nhận 90% lương + 100% phụ cấp

Thưởng kinh doanh theo Quý, thưởng lương tháng 13,... và các khoản khác theo chính sách Công ty

Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

Hoạt động, sự kiện nội bộ được tổ chức thường xuyên, team building hằng năm (CLB Thể thao, Happy Friday, Sharing Book,...)

2.Sự phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.

Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.

3.Môi trường làm việc:

Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách...).

Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.

Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

