Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

Mức lương 800 - 1,200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 tòa Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát doanh thu kinh doanh tại chuỗi khách sạn thuộc Tập đoàn.

- Kiểm tra, kiểm soát sổ sách kế toán: giá vốn, chi phí, hàng tồn kho, hạch toán kế toán...

- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy trình, quy định nội bộ của khách sạn, chủ động tham gia xây dựng quy trình nội bộ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

- Kiểm tra chất lượng dịch vụ vận hành tại các cơ sở khách sạn trong chuỗi.

- Kiểm tra hồ sơ, thanh toán của NCC

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế khách sạn và các chuyên ngành liên quan.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm, trong đó có 3 năm kinh nghiệm kiểm toán, kiểm soát nội bộ, kiểm soát chất lượng trong khách sạn, resort, ...

- Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong thời kỳ pre – opening khách sạn 4-5 sao; có thể đi công tác.

Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)

