Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

A. Kiểm soát tuân thủ

1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty và các Công ty thành viên trong hệ thống theo định kỳ, đột xuất;

2. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận và bên liên quan để kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống tài liệu quản lý, hồ sơ, quy trình/quy định và hệ thống pháp luật liên quan;

3. Lập các báo cáo tuân thủ, đề xuất biện pháp cải tiến và kiểm soát các yêu cầu khắc phục trong quá trình kiểm soát tuân thủ, theo dõi khắc phục sau kiểm tra;

4. Tổ chức phúc tra và lập báo cáo kết quả sau phúc tra;

5. Kiến nghị và đề xuất giải pháp để giúp các bộ phận khắc phục những sai phạm;

6. Tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống kiểm soát tại công ty và các Công ty thành viên;

7. Tổng hợp dữ liệu và lập các báo cáo định kỳ/đột xuất cho lãnh đạo công ty các vấn đề liên quan đến kiểm soát và tuân thủ.

B. Thanh tra xây dựng

1. Lập kế hoạch và thực hiện Thanh tra & Kiểm soát chất lượng tại các Ban Quản lý dự án, phát hiện và phản ánh kịp thời các vi phạm ghi nhận tới Lãnh đạo công ty;

2. Thực hiện việc kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất các Công trường Xây dựng tại các dự án;

3. Kiểm tra việc tuân thủ Kế hoạch kiểm soát chất lượng tại các Ban Quản lý dự án;

4. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị Lãnh đạo Công ty về hình thức xử phạt, ra quyết định xử phạt nếu trong quá trình thanh tra, kiểm tra mà phát hiện các dấu hiệu và hành vi vi phạm các quy định;