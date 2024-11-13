Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

SHINHAN FINANCE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
SHINHAN FINANCE

Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại SHINHAN FINANCE

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Pico

- Số 20 Cộng Hoà, P.12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, lên ý tưởng và đề xuất phương án kinh doanh
- Quản lý nhóm ít nhất từ 15 – 20 nhân viên, cộng tác viên kinh doanh
- Quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng tư vấn và nghiệp vụ sản phẩm
- Tạo động lực làm việc, phát triển nhân viên
- Tuyển dụng nhân sự

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc.
- Năng lực tổ chức, quản lý nhóm
- Nhạy bén, tư duy tốt, phân tích đánh giá vấn đề
- Có đam mê và hiểu biết về kinh doanh, ưu tiên mảng tài chính / bán hàng

Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 11tr-13tr (deal khi phỏng vấn) + Trợ cấp + Hoa hồng doanh số +Hoa hồng quản lý + thưởng tháng / quý / năm hấp dẫn theo doanh số nhóm min từ 15tr 25tr
11tr-13tr (deal khi phỏng vấn)
- Trang bị đầy đủ máy móc và trang thiết bị làm việc
- Tham gia các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng mềm từ cơ bản đến nâng cao thường xuyên
- Ðầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy ðịnh Pháp luật sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Du lịch hằng năm
- Cơ hội nghề nghiệp ổn định lâu dài, lộ trình thăng tiến cao, rõ ràng.
- Tham gia đầy đủ BHXH và BHYT
- Được mua bảo hiểm sức khỏe 20tr/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SHINHAN FINANCE

SHINHAN FINANCE

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

