Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Pico - Số 20 Cộng Hoà, P.12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, lên ý tưởng và đề xuất phương án kinh doanh

- Quản lý nhóm ít nhất từ 15 – 20 nhân viên, cộng tác viên kinh doanh

- Quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng tư vấn và nghiệp vụ sản phẩm

- Tạo động lực làm việc, phát triển nhân viên

- Tuyển dụng nhân sự

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc.

- Năng lực tổ chức, quản lý nhóm

- Nhạy bén, tư duy tốt, phân tích đánh giá vấn đề

- Có đam mê và hiểu biết về kinh doanh, ưu tiên mảng tài chính / bán hàng

Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 11tr-13tr (deal khi phỏng vấn) + Trợ cấp + Hoa hồng doanh số +Hoa hồng quản lý + thưởng tháng / quý / năm hấp dẫn theo doanh số nhóm min từ 15tr 25tr

- Trang bị đầy đủ máy móc và trang thiết bị làm việc

- Tham gia các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng mềm từ cơ bản đến nâng cao thường xuyên

- Ðầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy ðịnh Pháp luật sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

- Du lịch hằng năm

- Cơ hội nghề nghiệp ổn định lâu dài, lộ trình thăng tiến cao, rõ ràng.

- Tham gia đầy đủ BHXH và BHYT

- Được mua bảo hiểm sức khỏe 20tr/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin