Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại SHINHAN FINANCE
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Pico
- Số 20 Cộng Hoà, P.12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, lên ý tưởng và đề xuất phương án kinh doanh
- Quản lý nhóm ít nhất từ 15 – 20 nhân viên, cộng tác viên kinh doanh
- Quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng tư vấn và nghiệp vụ sản phẩm
- Tạo động lực làm việc, phát triển nhân viên
- Tuyển dụng nhân sự
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc.
- Năng lực tổ chức, quản lý nhóm
- Nhạy bén, tư duy tốt, phân tích đánh giá vấn đề
- Có đam mê và hiểu biết về kinh doanh, ưu tiên mảng tài chính / bán hàng
- Năng lực tổ chức, quản lý nhóm
- Nhạy bén, tư duy tốt, phân tích đánh giá vấn đề
- Có đam mê và hiểu biết về kinh doanh, ưu tiên mảng tài chính / bán hàng
Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 11tr-13tr (deal khi phỏng vấn) + Trợ cấp + Hoa hồng doanh số +Hoa hồng quản lý + thưởng tháng / quý / năm hấp dẫn theo doanh số nhóm min từ 15tr 25tr
11tr-13tr (deal khi phỏng vấn)
- Trang bị đầy đủ máy móc và trang thiết bị làm việc
- Tham gia các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng mềm từ cơ bản đến nâng cao thường xuyên
- Ðầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy ðịnh Pháp luật sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Du lịch hằng năm
- Cơ hội nghề nghiệp ổn định lâu dài, lộ trình thăng tiến cao, rõ ràng.
- Tham gia đầy đủ BHXH và BHYT
- Được mua bảo hiểm sức khỏe 20tr/năm
11tr-13tr (deal khi phỏng vấn)
- Trang bị đầy đủ máy móc và trang thiết bị làm việc
- Tham gia các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng mềm từ cơ bản đến nâng cao thường xuyên
- Ðầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy ðịnh Pháp luật sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Du lịch hằng năm
- Cơ hội nghề nghiệp ổn định lâu dài, lộ trình thăng tiến cao, rõ ràng.
- Tham gia đầy đủ BHXH và BHYT
- Được mua bảo hiểm sức khỏe 20tr/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI