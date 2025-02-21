Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
- Hà Nội: 302 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
- Quản lý team và quản lý hoạt động bán hàng, vận hành gian hàng TMĐT: Setup, cài đặt các CTKM, quản lý vận hành, giám sát chỉ số tình trạng gian hàng, quản lý tối ưu các chỉ số của gian hàng: tỉ lệ Click, tỉ lệ Chuyển đổi, ROAS, Chi phí Bán Hàng/ Doanh thu…
- Thực hiện báo cáo, phân tích thị trường, hàng hoá theo yêu cầu và hướng dẫn của Trưởng phòng
- Xây dựng kế hoạch bán hàng, CTKM, chiến dịch livestream trên sàn TMĐT tháng, quý, năm theo yêu cầu của TP/ hoặc quản lý
- Theo dõi, phân bổ ngân sách Ads, MKT, Ecom, Affiliate, thực hiện các hoạt động kéo traffic vào gian hàng
- Làm việc với BD Sàn để triển khai kế hoạch bán hàng
- Theo dõi & quản lý tồn kho. Dự báo tình hình bán hàng và nhu cầu nhập hàng.
- Giảm sát, kiểm tra các hoạt động luân chuyển hàng hóa nội bộ, xin hàng/quà tặng…
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng phân công
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
• Có kiến thức về Sale B2C/ Thương mại điện tử.
• Có kiến thức về mỹ phẩm là một lợi thế.
