Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

- Quản lý team và quản lý hoạt động bán hàng, vận hành gian hàng TMĐT: Setup, cài đặt các CTKM, quản lý vận hành, giám sát chỉ số tình trạng gian hàng, quản lý tối ưu các chỉ số của gian hàng: tỉ lệ Click, tỉ lệ Chuyển đổi, ROAS, Chi phí Bán Hàng/ Doanh thu…

- Thực hiện báo cáo, phân tích thị trường, hàng hoá theo yêu cầu và hướng dẫn của Trưởng phòng

- Xây dựng kế hoạch bán hàng, CTKM, chiến dịch livestream trên sàn TMĐT tháng, quý, năm theo yêu cầu của TP/ hoặc quản lý

- Theo dõi, phân bổ ngân sách Ads, MKT, Ecom, Affiliate, thực hiện các hoạt động kéo traffic vào gian hàng

- Làm việc với BD Sàn để triển khai kế hoạch bán hàng

- Theo dõi & quản lý tồn kho. Dự báo tình hình bán hàng và nhu cầu nhập hàng.

- Giảm sát, kiểm tra các hoạt động luân chuyển hàng hóa nội bộ, xin hàng/quà tặng…

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng phân công