Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT THỦ ĐÔ
- Hà Nội: Ngõ 10 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Sơn Tây, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm cho toàn phòng.
· Tuyển dụng, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số.
· Phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả bán hàng và đề xuất chiến lược phù hợp.
· Hỗ trợ trực tiếp các thương vụ quan trọng và chăm sóc các khách hàng VIP.
· Phối hợp cùng phòng Marketing để triển khai chiến dịch quảng bá, truyền thông sản phẩm.
· Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm làm Sales BĐS
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị…)
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt
Giao tiếp tốt, năng động, ham học hỏi.
Thành thạo Mircosoft Office và các phần mềm liên quan phục vụ công việc
Đam mê kinh doanh, chủ động tìm kiếm khách hàng.
Chịu áp lực doanh số.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng nóng khi có các giao dịch thành công
- Được hỗ trợ, đào tạo bài bản các kiến thức ngành và kỹ năng tư vấn, bán hàng
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: trưởng nhóm, trưởng phòng,....
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, đãi ngộ khác: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, nghỉ phép, thưởng lễ tết, du lịch, hiếu hỷ,....
