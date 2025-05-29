Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 10 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Sơn Tây, Sơn Tây, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm cho toàn phòng.
- Tuyển dụng, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số.
- Phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả bán hàng và đề xuất chiến lược phù hợp.
- Hỗ trợ trực tiếp các thương vụ quan trọng và chăm sóc các khách hàng VIP.
- Phối hợp cùng phòng Marketing để triển khai chiến dịch quảng bá, truyền thông sản phẩm.
- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tối thiểu 28 tuổi
-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm làm Sales BĐS
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị…)
- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt
- Giao tiếp tốt, năng động, ham học hỏi.
- Thành thạo Mircosoft Office và các phần mềm liên quan phục vụ công việc
- Đam mê kinh doanh, chủ động tìm kiếm khách hàng.
- Chịu áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng upto 15 triệu + Hoa Hồng
- Thưởng nóng khi có các giao dịch thành công
- Được hỗ trợ, đào tạo bài bản các kiến thức ngành và kỹ năng tư vấn, bán hàng
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: trưởng nhóm, trưởng phòng,....
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, đãi ngộ khác: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, nghỉ phép, thưởng lễ tết, du lịch, hiếu hỷ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT5-04, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

