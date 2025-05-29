Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 10 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Sơn Tây, Sơn Tây, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm cho toàn phòng.

- Tuyển dụng, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số.

- Phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả bán hàng và đề xuất chiến lược phù hợp.

- Hỗ trợ trực tiếp các thương vụ quan trọng và chăm sóc các khách hàng VIP.

- Phối hợp cùng phòng Marketing để triển khai chiến dịch quảng bá, truyền thông sản phẩm.

- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tối thiểu 28 tuổi

-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm làm Sales BĐS

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị…)

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt

- Giao tiếp tốt, năng động, ham học hỏi.

- Thành thạo Mircosoft Office và các phần mềm liên quan phục vụ công việc

- Đam mê kinh doanh, chủ động tìm kiếm khách hàng.

- Chịu áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng upto 15 triệu + Hoa Hồng

- Thưởng nóng khi có các giao dịch thành công

- Được hỗ trợ, đào tạo bài bản các kiến thức ngành và kỹ năng tư vấn, bán hàng

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: trưởng nhóm, trưởng phòng,....

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, đãi ngộ khác: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, nghỉ phép, thưởng lễ tết, du lịch, hiếu hỷ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

