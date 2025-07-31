Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo mảng sản phẩm/thị trường được giao.

Tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng theo kế hoạch được phân bổ/phê duyệt.

Nắm rõ và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của Công ty. Chủ động giải đáp các thắc mắc và cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng trong phạm vi công việc phụ trách

Thương thảo, đàm phán, thống nhất nội dung Hợp đồng và các Hồ sơ thương mại khác (nếu có) với khách hàng dựa trên chính sách bán hàng của Công ty.

Phối hợp các bộ phận liên quan theo dõi thực hiện Hợp đồng, thông báo và đề xuất Phương án xử lý các vấn đề phát sinh nhằm kiểm soát hiệu quả thực hiện Hợp đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến xây dựng trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh được phân bổ/phê duyệt (kết quả của hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết…)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao Đẳng trở lên

Chuyên ngành và kinh nghiệm: Tốt nghiệp các nhóm ngành về Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Nông nghiệp, Kỹ thuật hoặc các ngành có liên quan.Ưu tiên các ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến các giải pháp tự động hóa trong nông nghiệp.

Khả năng thuyết phục, Kỹ năng Chăm sóc Khách hàng, Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu

Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm + Hoa hồng theo doanh số.

- Trợ cấp theo tính chất công việc (công tác phí, đi lại, điện thoại, 5G, …)

- Được đào tạo định kỳ về các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của Công ty.

- Được ký Hợp đồng lao động chính thức sau thời gian thử việc với đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT theo luật định. Cơ hội chuyển sang hợp đồng dài hạn sau 12 tháng.

