Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

Quản lý tổng quan, duyệt thiết kế, tiến độ, quản lý thực hiện các dự án điện mặt trời áp mái:

• Quản lý và duyệt các thiết kế của các dự án theo tiêu chuẩn của công ty;

• Làm việc và quản lý các kỹ sư dự án (thiết kế, thi công…) để lên phương án tối ưu thực hiện dự án.

• Lựa chọn các tiêu chí kỹ thuật phù hợp, kiểm soát chất lượng thiết kế, tiến độ dự án

• Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, chi phí của các dự án với ban giám đốc.

• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính Nam/Nữ;Trình độ học vấn: Đã hoàn tất một khóa học về hệ thống điện/thiết bị điện.

• Am hiểu về hệ thống điện mặt trời là một lợi thế.

• Sử dụng thành thạo Autocad.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực tương đương: Thiết kế hoặc thi công trạm điện, cơ điện (M&E), Thiết kế hoặc thi công hệ thống điện mặt trời áp mái hoặc farm.

• Khả năng chủ động giải quyết công việc

• Nhanh nhạy trong nắm bắt, giải quyết vấn đề

• Thẳng thắn, trung thực, Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của công việc với tinh thần trách nhiệm cao;

