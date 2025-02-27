Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01, ngõ 163 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược Trade Marketing

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Trade Marketing nhằm thúc đẩy doanh số tại kênh HORECA & Sân Bay.

Phối hợp với đội ngũ Sales để thiết kế các chương trình hỗ trợ bán hàng hiệu quả.

Triển khai chương trình khuyến mãi & trưng bày

Thiết kế và giám sát thực hiện các chương trình khuyến mãi tại điểm bán.

Đảm bảo hình ảnh thương hiệu My Way Coffee nhất quán tại hệ thống nhà hàng & đối tác.

Quản lý POSM & vật phẩm marketing

Lên kế hoạch sản xuất, phân phối và kiểm soát POSM (poster, standee, menu, quà tặng,...) tại điểm bán.

Đánh giá hiệu quả sử dụng POSM để tối ưu chi phí và hiệu suất.

Phát triển kênh HORECA & B2B

Phối hợp với phòng Sales tổ chức các hội thảo, workshop giới thiệu sản phẩm tới khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng HORECA.

Đánh giá và báo cáo hiệu quả

Theo dõi và phân tích dữ liệu từ các chương trình Trade Marketing để tối ưu hiệu suất.

Đề xuất cải tiến dựa trên phản hồi từ thị trường và đội ngũ kinh doanh.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing, ưu tiên ngành cà phê, F&B hoặc tiêu dùng nhanh (FMCG).

Có kinh nghiệm làm việc với kênh HORECA là một lợi thế.

Kỹ năng

Khả năng lập kế hoạch và triển khai các chương trình Trade Marketing hiệu quả.

Am hiểu về POSM, trưng bày tại điểm bán và quản lý chương trình khuyến mãi.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình tốt.

Khả năng phân tích dữ liệu và tối ưu chiến lược dựa trên hiệu suất thực tế.

Học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Khác

Chủ động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc dưới áp lực và linh hoạt với thay đổi.

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh.

Cơ hội phát triển trong môi trường thương hiệu cà phê trung cao cấp.

Được đào tạo chuyên sâu về ngành cà phê và Trade Marketing.

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin