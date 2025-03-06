Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Xây dựng chiến lược marketing:

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và cơ hội tăng trưởng.

Xây dựng kế hoạch marketing hàng năm (thương hiệu, sản phẩm, truyền thông, digital marketing).

2. Quản lý hoạt động marketing:

Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và tối ưu hóa ROI.

Xây dựng và quản lý các chiến dịch Digital Marketing, SEO, SEM, quản lý các trang mạng xã hội của công ty.

Phân tích các số liệu từ các nền tảng mạng xã hội, các công cụ digital marketing để đánh giá và tối ưu hóa các chiến dịch.

Phối hợp với các phòng ban khác (bán hàng, sản phẩm,...) để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các hoạt động marketing.

Quản lý các sự kiện truyền thông, báo chí.

3. Lãnh đạo đội ngũ marketing:

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing chuyên nghiệp.

Phân công công việc, giao mục tiêu và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

4. Báo cáo: Báo cáo định kỳ về hiệu quả hoạt động marketing cho Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Kiến thức chuyên sâu về marketing truyền thống và digital marketing.

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu, quản lý các trang mạng xã hội, các chiến dịch digital marketing.

Khả năng phân tích dữ liệu, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 30tr (Lương cứng + Lương KPI + % doanh thu)

Phụ cấp: Ăn trưa 25k/ngày

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Team Building, du lịch (1 năm tối thiểu 1 lần)

Được hưởng các chế độ phúc lợi ngày: lễ tết lớn, sinh nhật, ốm đau, thai sản,..

Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE

