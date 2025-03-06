Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
- Hà Nội: 96 Định Công, Hoàng Mai ...và 3 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, thiết kế hình ảnh, video, chạy quảng cáo trên kênh Facebook.
Quản lý các chiến dịch chạy quảng cáo và quản lý ngân sách MKT.
Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu cũng như tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, bài quảng cáo phù hợp.
Báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng của team.
Tuyển dụng và đào tạo đội nhóm và quản lý team 8 người.
Định hướng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và các hoạt động của team được phân bổ trong cả ngắn hạn và dài
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop cá nhân
- Từng làm trưởng nhóm marketing từ 6 tháng trở lên là lợi thế.
- Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.
- Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).
- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
- Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động,thoái mái,không gò bó, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Lương tăng theo năng lực và thành tích, Review lương định kì 1 năm 1 lần, review lương 1 năm 2 lần đối với các cá nhân làm tốt.
Funnytime 1 lần/tuần
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển (Training, coaching, OJT,…)
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,…) Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
Du lịch 1 năm ít nhất 1 lần, 1 lần du lịch nước ngoài với các cá nhân suất sắc
Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,…)
Thưởng Lễ, Tết, Lương Tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI