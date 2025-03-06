Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 96 Định Công, Hoàng Mai ...và 3 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, thiết kế hình ảnh, video, chạy quảng cáo trên kênh Facebook.
Quản lý các chiến dịch chạy quảng cáo và quản lý ngân sách MKT.
Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu cũng như tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, bài quảng cáo phù hợp.
Báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng của team.
Tuyển dụng và đào tạo đội nhóm và quản lý team 8 người.
Định hướng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và các hoạt động của team được phân bổ trong cả ngắn hạn và dài

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực marketing
- Có laptop cá nhân
- Từng làm trưởng nhóm marketing từ 6 tháng trở lên là lợi thế.
- Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.
- Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).
- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
- Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 15.000.000 + Thưởng doanh số cá nhân + nhóm. Thu nhập trung bình từ 15.000.000 - 30.000.000/tháng
Môi trường làm việc năng động,thoái mái,không gò bó, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Lương tăng theo năng lực và thành tích, Review lương định kì 1 năm 1 lần, review lương 1 năm 2 lần đối với các cá nhân làm tốt.
Funnytime 1 lần/tuần
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển (Training, coaching, OJT,…)
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,…) Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
Du lịch 1 năm ít nhất 1 lần, 1 lần du lịch nước ngoài với các cá nhân suất sắc
Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,…)
Thưởng Lễ, Tết, Lương Tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô R2-OF-02A-02B-03, tầng L2, Trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, số 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

