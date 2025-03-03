Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý và lập kế hoạch để phát triển team và công ty

Tuyển dụng, đào tạo, thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên

Xây dựng và triển khai kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads, Tiktok, .... cho sản phẩm thời trang nam, nữ và phụ kiện được phân công thị trường việt nam và đông nam á.

Xây dựng và lựa chọn chiến lược marketing một cách tối ưu

Gửi báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý...cho cấp trên.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2000-1990, ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm

Có laptop

Có kinh nghiệm triển khai kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads, tiktok, Google Ads

Có khả năng tạo ra tầm nhìn

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc

Sự tự tin và quyết đoán luôn là người tiên phong trong mọi công việc

Nhanh nhẹn, tư duy tốt, ứng xử nhanh nhẹn lịch sự, có trách nhiệm trong công việc

Có sự kiên trì (mong muốn gắn bó lâu dài)

Cái "TÔI" bé, Sẵn Sàng tiếp thu cái mới.

Có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12 – 15 triệu + Phụ cấp + Thưởng (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Thu nhập từ 15 – 30 triệu

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân

Được đóng BHXH, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,.... Theo quy định của công ty

Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty....

Có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn

Môi trường làm việc lý tưởng

Bạn có cơ hội phát triển bản thân thần tốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

