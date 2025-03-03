Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý và lập kế hoạch để phát triển team và công ty
Tuyển dụng, đào tạo, thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên
Xây dựng và triển khai kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads, Tiktok, .... cho sản phẩm thời trang nam, nữ và phụ kiện được phân công thị trường việt nam và đông nam á.
Xây dựng và lựa chọn chiến lược marketing một cách tối ưu
Gửi báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý...cho cấp trên.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2000-1990, ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm
Có laptop
Có kinh nghiệm triển khai kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads, tiktok, Google Ads
Có khả năng tạo ra tầm nhìn
Kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc
Sự tự tin và quyết đoán luôn là người tiên phong trong mọi công việc
Nhanh nhẹn, tư duy tốt, ứng xử nhanh nhẹn lịch sự, có trách nhiệm trong công việc
Có sự kiên trì (mong muốn gắn bó lâu dài)
Cái "TÔI" bé, Sẵn Sàng tiếp thu cái mới.
Có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12 – 15 triệu + Phụ cấp + Thưởng (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Thu nhập từ 15 – 30 triệu
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân
Được đóng BHXH, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,.... Theo quy định của công ty
Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty....
Có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn
Môi trường làm việc lý tưởng
Bạn có cơ hội phát triển bản thân thần tốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngách 90/2 đường Bưởi phường Ngọc Khánh quận Ba Đình thành phồ Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

