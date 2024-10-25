Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
- Bắc Ninh: Trung tâm kho vận Đông Việt, Khu công nghiệp Xuân Lâm, Thuận Thành
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra, đóng gói và bàn giao cho bên vận chuyển
Theo dõi hàng tồn kho, và sắp xếp hàng hoá trong kho
Hướng dẫn các hoạt động công việc trong kho cho đội nhóm
Quản lý nhân sự trong ca
Báo cáo hằng ngày theo yêu cầu
Đảm bảo tiêu chuẩn kho
Kiểm tra, đóng gói và bàn giao cho bên vận chuyển
Theo dõi hàng tồn kho, và sắp xếp hàng hoá trong kho
Hướng dẫn các hoạt động công việc trong kho cho đội nhóm
Quản lý nhân sự trong ca
Báo cáo hằng ngày theo yêu cầu
Đảm bảo tiêu chuẩn kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về kho, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế
Hiểu biết về hàng hoá
Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập cũng như trong đội nhóm
Có khả năng làm việc theo ca
Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Phụ cấp cơm, phụ cấp ca làm việc
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng kết quả công việc hàng năm
Đóng tất cả các khoản Bảo hiểm theo luật định theo mức lương thực tế
Thử việc trả 100% lương
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, 20 ngày phép có lương (14 ngày phép năm và 6 ngày phép ốm)
Cung cấp đồng phục, công cụ, dụng cụ làm việc
Đào tạo phát triển kỹ năng thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI