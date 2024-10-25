Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Trung tâm kho vận Đông Việt, Khu công nghiệp Xuân Lâm, Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, đóng gói và bàn giao cho bên vận chuyển Theo dõi hàng tồn kho, và sắp xếp hàng hoá trong kho Hướng dẫn các hoạt động công việc trong kho cho đội nhóm Quản lý nhân sự trong ca Báo cáo hằng ngày theo yêu cầu Đảm bảo tiêu chuẩn kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về kho, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế Hiểu biết về hàng hoá Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập cũng như trong đội nhóm Có khả năng làm việc theo ca

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Phụ cấp cơm, phụ cấp ca làm việc Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng kết quả công việc hàng năm Đóng tất cả các khoản Bảo hiểm theo luật định theo mức lương thực tế Thử việc trả 100% lương Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, 20 ngày phép có lương (14 ngày phép năm và 6 ngày phép ốm) Cung cấp đồng phục, công cụ, dụng cụ làm việc Đào tạo phát triển kỹ năng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

