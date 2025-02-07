Tuyển Giáo viên TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Trường Phổ thông liên cấp FPT, Lô CC1, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát/điểm danh/hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan tới học sinh trong giờ ăn sáng, ăn trưa tại khu vực Nhà ăn.

Tổ chức phân phòng ngủ/nghỉ trưa theo giới tính và khối/lớp. Quản lý và giải quyết các vấn phát sinh đảm bảo đúng, đủ thời gian/không gian ngủ/nghỉ trưa theo quy định cho học sinh.

Điểm danh đầu giờ, báo suất ăn trưa/ăn xế theo ngày về bộ phận phụ trách thông tin tới Nhà bếp.

Phối hợp và quản lý học sinh khối THCS & THPT trong ngày học, hỗ trợ giáo viên, học sinh khi cần.

Triển khai trực kiểm soát xe tuyến, trực ATGT trước, sau giờ học; Trực muộn sau giờ học.

Quản lý, điều phối học sinh trong các giờ học tập dã ngoại, sự kiện và chương trình của Nhà trường.

Ghi nhận, tham mưu và xử lý các tình huống liên quan đến công tác bán trú.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Có sức khoẻ tốt, hướng ngoại, nhanh nhẹn, hoạt bát

Có tư duy mô phạm, yêu thích môi trường giáo dục

Có khả năng thuyết phục, dẫn dắt tinh thần, có tư duy tích cực

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Hiểu, nắm bắt tâm lý học sinh, đặc biệt là học sinh tuổi vị thành niên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quản nhiệm hoặc giám thị học đường

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

