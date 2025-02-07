Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Đường Đồng Chương, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tạo hoá đơn bán hàng, PXK - Xuất nhập hàng hóa
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm kế toán Misa
- Phát hành, lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, kho bãi
- Theo dõi Thu – Chi và Đối chiếu công nợ khách hàng, thu hồi công nợ đúng quy định
- Theo dõi và thực hiện Xuất – Nhập hàng hóa trong kho
- Kiểm kê kho định kỳ
- Một số công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ có kinh nghiệm là một lợi thế
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
- Sử dụng tốt Word, Excel, phần mềm Misa
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
- Sử dụng tốt Word, Excel, phần mềm Misa
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
- Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ CN. Từ 08h00-17h30 nghỉ trưa 1,5 tiếng
- Lương 7-10tr + Phụ cấp
- Đóng BHXH theo quy định luật lao động
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
- Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ CN. Từ 08h00-17h30 nghỉ trưa 1,5 tiếng
- Lương 7-10tr + Phụ cấp
- Đóng BHXH theo quy định luật lao động
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI