Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Đường Đồng Chương, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tạo hoá đơn bán hàng, PXK - Xuất nhập hàng hóa

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm kế toán Misa

- Phát hành, lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, kho bãi

- Theo dõi Thu – Chi và Đối chiếu công nợ khách hàng, thu hồi công nợ đúng quy định

- Theo dõi và thực hiện Xuất – Nhập hàng hóa trong kho

- Kiểm kê kho định kỳ

- Một số công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Nam/Nữ có kinh nghiệm là một lợi thế

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán

- Sử dụng tốt Word, Excel, phần mềm Misa

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

- Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ CN. Từ 08h00-17h30 nghỉ trưa 1,5 tiếng

- Lương 7-10tr + Phụ cấp

- Đóng BHXH theo quy định luật lao động

- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL

