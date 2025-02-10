Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Đại Đồng
- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh BN, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
1. Cải tiến thiết bị, tự động hóa dây chuyền sản xuất hiện có của nhà máy
2. Thiết kế và bóc tách bản vẽ dự án
3. Khắc phục các sự cố kỹ thuật điện trong quá trình sản xuất
4. Lập trình, triển khai các hệ thống điện, điều khiển, tự động hóa, máy móc công nghiệp
5. Phụ trách công việc kỹ thuật và dự án.
6. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện, Điều khiển tự động, Tự động hóa.
- Đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật.
- Thành thục kỹ năng tin học: Word, Excel, Mạng và Máy tính, Autocard, phần mềm chuyên ngành.
- Năng động, trung thực, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến, chịu khó, năng nổ làm việc, không ngại khó.
- Có kỹ năng làm việc độc lập.
- Có thể đi công tác, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết.
Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các ngày lễ, tết.
- Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
- Đóng BHXH khi là lao động chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
