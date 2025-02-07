Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đình Tổ, Thuận Thành, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Quản lý chung các hoạt động liên quan đến tài chính kế toán;
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp;
Tổ chức lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế đúng hạn, chất lượng;
Duy trì và cải tiến nghiệp vụ kế toán để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả;
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: từ 27-40 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính;
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp; mạnh về Thuế
Am hiểu chế độ, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế, luật pháp liên quan đến tài chính doanh nghiệp;
Có kinh nghiệm tổ chức thực hiện báo cáo tài chính và làm việc với cơ quan thuế, thanh tra;
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và giám sát công việc;
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 18.000.000-20.000.000
Thưởng sinh nhật, lễ, Tết và theo quy định của Công ty;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Quy định của Pháp luật;
Du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: K3TT1- SH18, khu TT Đô thị Tây Hồ Tây, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

