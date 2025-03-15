Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 800 USD

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 800 USD

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô X3,x4,x5,x6 Đường N15, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 600 - 800 USD

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược sản xuất của công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách và kỹ năng của ứng viên.
Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn, hội thảo tuyển dụng.
Đàm phán mức lương và các điều khoản khác với ứng viên được chọn.
Quản lý và theo dõi quá trình onboarding của nhân viên mới.
Báo cáo định kỳ về kết quả tuyển dụng và các chỉ số liên quan.
Cập nhật và cải tiến quy trình tuyển dụng để đảm bảo hiệu quả.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật,...
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, thực chiến tại các nhà máy...
Thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ tuyển dụng trực tuyến (website tuyển dụng, mạng xã hội...).
Có nguồn nhân sự phong phú trong ngành sản xuất, thực chiến tại môi trường nhà máy đặc biệt về kỹ sư, kỹ thuật sản xuất,...
Hiểu biết về luật lao động và các quy định liên quan đến tuyển dụng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn 24H
Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

