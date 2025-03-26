Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức và giám sát toàn bộ hoạt động của khối hành chính văn phòng và nhà máy.

Quản lý, phân công và giám sát hoạt động chấm công, tăng ca, theo dõi giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi, giờ vào ca, ra ca và các vấn đề khác phát sinh.

Kiểm soát hoạt động của đôi bảo vệ đáp ứng duy trì tình hình an ninh trật tự trong và cổng công ty

Theo dõi, kiểm tra đánh giá họat động của bếp ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tuân thủ quy định pháp luật về nguyên liệu, chế biến, lưu trữ, giữ mẫu, …

Đảm bảo công tác an toàn – vệ sinh lao động trong toàn Công ty: công tác vệ sinh của đội tạp vụ, công tác chăm sóc cây xanh, môi trường làm việc xung quanh và thực hiện các báo cáo định kỳ.

Phụ trách công tác Phòng cháy chữa cháy: đảm bảo hồ sơ, giấy tờ, kiểm định trang thiết bị, đào tạo nghiệp vụ PCCC và diễn tập định kỳ và tổ chức tiếp đón đoàn PCCC kiểm tra định kỳ.

Phụ trách công tác bảo vệ môi trường: báo cáo tác động môi trường, quan trắc môi trường, xử lý nước thải, quản lý chất thải sinh hoạt và nguy hại, … đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Đảm bảo công tác chăm sóc đời sống, sức khỏe cho tập thể người lao động: khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc bữa ăn giữa ca, y tế, và các hoạt động phòng ngừa liên quan đến dịch bệnh hay sự có

Đề xuất và triển khai các hoạt động cải tiến công tác hành chính cả về hệ thống và công tác hành chính hàng ngày.

Các công tác khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác liên quan,...

Kinh nghiệm ít nhất năm năm vị trí Trưởng phòng Hành chính/hoặc HCNS các công ty có nhà máy sản xuất.

Am hiểu các yêu cầu của ISO và đánh giá hệ thống.

Chịu khó, tuân thủ quy trình quy định tốt.

Chịu được áp lực công việc cao.

Kỹ năng quản lý tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường có ERP, SAP

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Ăn trưa tại công ty (bao cơm)

Được xem xét tăng lương hàng năm

Thưởng tháng 13, Lễ, Tết,...

