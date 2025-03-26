Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Dệt may phố nối B, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe

Vận hành xe tải có cẩu trên dưới 10 tấn chuyên dụng để bốc xếp hàng hóa trong nhà máy.

Kiểm tra tình trạng xe tải có cẩu trước và sau khi làm việc, báo cáo kịp thời các hư hỏng.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi vận hành xe.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Làm việc hành chính, đảm bảo tiến độ công việc được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm lái xe Bằng lái xe hạng C hoặc FC từ 1 năm trở lên.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Nắm vững các quy định về an toàn lao động khi vận hành xe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10tr-15tr

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG

