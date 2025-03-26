Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Dệt may phố nối B, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vận hành xe tải có cẩu trên dưới 10 tấn chuyên dụng để bốc xếp hàng hóa trong nhà máy.
Kiểm tra tình trạng xe tải có cẩu trước và sau khi làm việc, báo cáo kịp thời các hư hỏng.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi vận hành xe.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Làm việc hành chính, đảm bảo tiến độ công việc được giao.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lái xe Bằng lái xe hạng C hoặc FC từ 1 năm trở lên.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Nắm vững các quy định về an toàn lao động khi vận hành xe.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 10tr-15tr
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
