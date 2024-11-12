Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Mức lương
Từ 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 01

- 9TH AVE SUNRISE i, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 50 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai cho kênh, đưa ra chương trình bán hàng và kế hoạch truyền thông chương trình
Lập kế hoạch chi phí cho các chương trình bán hàng. Quản lý mức chi phí của phòng theo định mức được giao.
Thực thi kế hoạch, theo dõi và tối ưu hiệu suất của kênh, đảm bảo các chỉ số hoạt động
Quản lý, đào tạo, thiết kế công việc, đánh giá Nhân viên
Nghiên cứu thị trường để đưa ra định hướng phát triển kênh theo tháng / quý / năm
Thực hiện các báo cáo định kỳ/ Xây dựng hệ thống quy trình/ quy định nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí.
Tham mưu cho Ban giám đốc về định hướng phát triển TMĐT & các công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển.

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học
Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương, ngành bán lẻ, mỹ phẩm, dịch vụ, spa, thẩm mỹ viện
Kiến thức kinh doanh thương mại điện tử / mạng xã hội; chuỗi ngành tiêu dùng; Am hiểu sâu sắc về các công cụ Social Marketing, các công nghệ phần mềm phục vụ việc phát triển nền tảng TMĐT.
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, phát triển nhân viên, lập - giám sát thực hiện kế hoạch, Tư duy chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm.
Sức khoẻ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN Thì Được Hưởng Những Gì

Áp dụng 2 ngày thứ thứ 7 làm việc linh hoạt
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ, ESOP
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 – 9th AVE Sunrise1, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

