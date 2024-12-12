Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH BEDI
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY TNHH BEDI

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BEDI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 64 Ngõ Núi Trúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập chiến lược kinh doanh theo tuần, tháng, quý và năm cho từng tệp Khách hàng B2B và B2C của Doanh nghiệp.
- Quản lý và Đào tạo Team kinh doanh theo quy trình, quy định và kịch bản CSKH đã được thống nhất.
- Phân tích dữ liệu bán hàng, đưa ra nhận định về hiệu quả công việc của từng thành viên trong nhóm, xu hướng thị trường và đề xuất giải pháp cải thiện để đạt mục tiêu doanh thu.
- Lập báo cáo định kỳ hàng tháng và quý về kết quả doanh thu, tiến độ đạt chỉ tiêu và các hoạt động kinh doanh đã triển khai.
- Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các chiến lược kinh doanh và các sản phẩm mới; chương trình Khuyến mãi, hậu mãi tới khách hàng, lên chiến lược kinh doanh và các sản phẩm mới
- Chăm sóc khách hàng hiện có, xử lý đơn đặt hàng, thu hồi công nợ, và giải quyết các khiếu nại, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đề xuất các phương án giải quyết các yêu cầu của khách hàng, đồng thời phát triển các chương trình dịch vụ khách hàng nhằm tăng mức độ hài lòng.
- Đề xuất các phương án mở rộng phát triển thị trường sản phẩm mới.
- Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ bán hàng, cung cấp các chỉ đạo kịp thời để cải thiện hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24 - 27 tuổi (ưu tiên ứng viên có ngoại hình sáng, giao tiếp tốt).
- Có kinh nghiệm trong ngành nước hoa, nến thơm, thời trang
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, sạch sẽ
- Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
- Sự kiên nhẫn và lòng nhân ái trong giao tiếp khách hàng
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
- Khả năng giải quyết vấn đề, Lập kế hoạch, phân tích, đánh giá vấn đề.
- Thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, outlook)
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành;
- Kỹ năng đào tạo và báo cáo
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp và bài bản
- Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH BEDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp
- Cơ hội phát triển sự nghiệp và học hỏi liên tục
- Phúc lợi hấp dẫn và chính sách đãi ngộ tốt
- Lương 8tr - 12tr + thưởng doanh thu (không giới hạn)
- Xét tăng lương 6 tháng một lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEDI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEDI

CÔNG TY TNHH BEDI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 64 Ngõ Núi Trúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

