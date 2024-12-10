Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh được giao bao gồm giám sát các cửa hàng, đội ngũ nhân viên.
Thực hiện các chiến lược bán hàng nhằm đạt được mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và mở rộng thị phần khu vực.
Lập kế hoạch và triển khai hoạt động bán hàng theo khu vực.
Giám sát và quản lý vận hành các cửa hàng.
Phân tích kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận và hiệu suất vận hành.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự khu vực.
Thực hiện các chương trình tiếp thị tại cửa hàng đồng bộ và hiệu quả.
Theo dõi và phân tích các đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại.
Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương trong ngành thời trang.
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm quản lý hàng hóa.
Hiểu biết và quản lý vận hành cửa hàng bán lẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát huy khả năng của bản thân.
Công việc ổn định lâu dài.
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 2 phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

