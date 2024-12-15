Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

Quản lý phòng bán hàng B2B. Sản phẩm liên quan đến thiết bị y tế,chăm sóc sức khỏe.

Lập kế hoạch kinh doanh của phòng và đôn đốc thực hiện.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên của phòng đảm bảo KPIs chung của cả phòng.

Tìm kiếm xây dựng và phát triển mối quan hệ rộng rãi với các khách hàng.

Xây dựng quy trình bán hàng & Kiểm soát thực hiện quy trình.

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng.

Phối hợp làm việc cùng các bộ phận khác trong công ty cùng thực hiện các chỉ đạo khác từ Ban GĐ

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý kinh doanh phân phối sản phẩm theo mô hình B2B.

Có kinh nghiệm liên quan đến thiết bị y tế cũng là một lợi thế.

Phong cách làm việc quyết liệt, luôn giữ vững các nguyên tắc quy trình.

Tư duy linh hoạt, có khả năng học hỏi và tiếp thu nhanh.

Có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Có cơ hội được phát triển bản thân

Có cơ hội nằm trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của TÀI PHÁT GROUP trong thập niên phát triển mới

Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ

Tham gia team building hàng năm.

Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin