Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý phòng bán hàng B2B. Sản phẩm liên quan đến thiết bị y tế,chăm sóc sức khỏe.
Lập kế hoạch kinh doanh của phòng và đôn đốc thực hiện.
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên của phòng đảm bảo KPIs chung của cả phòng.
Tìm kiếm xây dựng và phát triển mối quan hệ rộng rãi với các khách hàng.
Xây dựng quy trình bán hàng & Kiểm soát thực hiện quy trình.
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng.
Phối hợp làm việc cùng các bộ phận khác trong công ty cùng thực hiện các chỉ đạo khác từ Ban GĐ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm liên quan đến thiết bị y tế cũng là một lợi thế.
Phong cách làm việc quyết liệt, luôn giữ vững các nguyên tắc quy trình.
Tư duy linh hoạt, có khả năng học hỏi và tiếp thu nhanh.
Có kỹ năng quản lý và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội nằm trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của TÀI PHÁT GROUP trong thập niên phát triển mới
Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ
Tham gia team building hàng năm.
Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
