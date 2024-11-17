Tuyển Quản lý kinh doanh công ty Cổ phẩn Trung Việt Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 5, tháp V3, KĐT The Terra An Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý công việc kinh doanh:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm của phòng, đảm bảo phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra Chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Giám sát, điều phối hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp cải thiện.

- Đánh giá tính tiềm năng của sản phẩm, đề xuất lên Ban giám đốc.

2. Quản lý con người, nhân sự:

- Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ Nhân viên kinh doanh, TTS kinh doanh.

- Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự Phòng Kinh doanh.

- Đánh giá hiệu quả công việc của các nhân sự Phòng Kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu công việc cho từng khối nhân sự trong Phòng Kinh doanh.

- Thúc đẩy, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các thành viên, hướng họ đến mục tiêu chung của phòng ban, tổ chức.

3. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng:

- Xác định nhu cầu của khách hàng: Nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, phân tích dữ liệu bán hàng.

- Tạo dựng mối quan hệ cá nhân: Mối quan hệ cá nhân là nền tảng cho mối quan hệ kinh doanh bền vững.

- Trưởng phòng kinh doanh cần dành thời gian để tìm hiểu về khách hàng, xây dựng mối quan hệ tin cậy và tôn trọng.

- Tạo ra giá trị cho khách hàng: Mối quan hệ với khách hàng sẽ được duy trì nếu họ cảm thấy rằng họ đang nhận được giá trị từ doanh nghiệp. Trưởng phòng kinh doanh cần đảm bảo rằng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp luôn đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng.

- Tương tác với khách hàng thường xuyên

4. Những nhiệm vụ khác:

- Theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc.



- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và 2 năm ở vị trí Trưởng nhóm/ Trưởng phòng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết bị khai thác khoáng sản và làm việc với khách hàng B2B.

- Có khả năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược.

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và truyền cảm hứng tốt.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

- Ham học hỏi, cầu tiến, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

- Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học, Trung cấp

Tại công ty Cổ phẩn Trung Việt Link Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: >20 triệu/ tháng

- Hoa hồng hấp dẫn theo kết quả kinh doanh.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cao.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty Cổ phẩn Trung Việt Link

