Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Teambuilding hàng năm, Happy Hour, câu lạc bộ chạy, câu lạc bộ Yoga, Đại hội thể thao toàn quốc..., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

– Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh kênh B2B

+ Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra Kế hoạch, chiến lược kinh doanh phù hợp

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm, đảm bảo kế hoạch đó phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp

+ Giám sát, điều phối hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên.

+ Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp cải thiện.

– Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng

+ Xác định nhu cầu của khách hàng: Nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, phân tích dữ liệu bán hàng

+ Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng: Tìm hiểu về khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua các mối quan hệ cá nhân, đội nhóm, tổ chức...

+ Cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng: Đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên kinh doanh của mình được đào tạo bài bản và có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời, hiệu quả.

+ Tạo ra giá trị cho khách hàng: Đảm bảo rằng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp luôn đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng

+ Tương tác với khách hàng thường xuyên: Thông qua các buổi gặp mặt, hội thảo, hoặc các sự kiện

– Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu doanh số được giao

+Đề xuất các Chính sách bán hàng, CTKM, chính sách chăm sóc khách hàng cho kênh bán B2B

+ Lập kế hoạch muc tiêu hành động cho từng cấp nhân viên theo tuần, tháng, quý; hỗ trợ và thúc đẩy các thành viên hoàn thành chỉ tiêu doanh số

+ Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao

– Xây dựng và phát triển nhân sự

+ Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu công việc cho từng nhân sự trong phòng kinh doanh B2B

+ Đào tạo, thúc đẩy các thành viên hướng tới mục tiêu chung

+ Đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

– Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất nếu có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành, có tư duy thúc đẩy bán hàng, ưu tiên Nam độ tuổi từ 30-40 tuổi; giao tiếp tốt

– Tối thiểu 1 năm vị trí tương đương mảng B2B ngành thời trang hoặc FMCG

– Đam mê kinh doanh, có nhiều mối quan hệ với các DN, ưu tiên ứng viên đã có bán sản phẩm cho các DN

– Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện mục tiêu

– Chịu được áp lực công việc, không ngại đi công tác

– Năng động, sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

