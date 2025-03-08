Tuyển Trưởng phòng kinh doanh IE&Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Cầu Giấy

Thưởng cả phòng kinh doanh khi đạt kết quả kinh doanh trên quý Thưởng cuối năm và review lương định kỳ mỗi 6 tháng Được cung cấp máy tính và điện thoại khi làm việc; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước; Nghỉ Lễ Tết theo quy định Nhà nước; Nghỉ phép 12 ngày/năm; Được tham gia các chương trình hội thảo, các hoạt động kết nối nội bộ (Sinh nhật quý, Team building, Gala dinner, Tân niên, Tất niên...); Học bổng học IELTS miễn phí, được cử đi đào tạo nâng cao miễn phí;

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch mục tiêu doanh thu cho từng tháng, triển khai kế hoạch kinh doanh.

Ghi nhận, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh. Đề xuất các giải pháp chiến lược để đạt được các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động, sự phát triển hàng tháng như: chỉ tiêu/kết quả doanh số của nhóm nhân viên phụ trách và nhân viên dưới quyền.

Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh hoạt động có hiệu quả.

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: > 24 tuổi

Học vấn: Tốt nghiệp tối thiểu Đại học.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm quản lý nhóm kinh doanh.

Yêu cầu:

Tư duy cầu tiến, học hỏi & đổi mới không ngừng.

Kỹ năng kinh doanh và quản lý kinh doanh.

Thái độ, tố chất:

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Nhanh nhẹn, chủ động.

Tích cực, kỷ luật.

Tại IE&Co Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 30 triệu VND

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IE&Co

