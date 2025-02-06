Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: THƯƠNG LƯỢNG ( CÓ THỂ DEAL LƯƠNG DỰA TRÊN NĂNG LỰC) Deal lương trực tiếp khi phỏng vấn + Thưởng theo kết quả công việc (KPI) + các khoản thưởng khác theo chương trình bán hàng của Công ty; Thử việc hưởng 80% lương cứng. Chế độ thưởng tết, đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định Công ty Du lịch, team building, liên hoan, tất niên, ... Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh, theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh, kiểm tra kiến thức đào tạo nhân viên định kỳ, hỗ trợ đào tạo, xây dựng phát triển phòng kinh doanh

Bán hàng,Tư vấn, chăm sóc và hướng dẫn khách hàng về sản phẩm của công ty ( Bóng đá, bóng rổ, Vợt Pickleball, phụ kiện thể thao,...) , mở rộng thị trường được phân chia

Theo dõi thu hồi công nợ, các khách hàng thuộc khu vực chăm sóc

Khảo sát, nắm rõ thị trường khu vực Miền Bắc

Đưa ra đề xuất, định hướng để phát triển thị trường và doanh số

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên sinh năm 1985-1999

Có kiến thức, am hiểu sâu rộng trong nghành thể thao là một lợi thế

Kinh nghiệm: ít nhất từ 5 năm vị trí leader team sale

Biết lái Ô tô có bằng B2 là một lợi thế

Trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ, tư duy xử lý vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM

