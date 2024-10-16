Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Kho vận và Vận chuyển PCS Post làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Kho vận và Vận chuyển PCS Post
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Kho vận và Vận chuyển PCS Post

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17 Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường cho công ty trong lĩnh vực Logistics - Vận tải, Xuất nhập khẩu. Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định thị phần và cơ hội kinh doanh. Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc hiệu quả. Phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường cho công ty trong lĩnh vực Logistics - Vận tải, Xuất nhập khẩu.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định thị phần và cơ hội kinh doanh.
Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc hiệu quả.
Phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh.
Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác.
Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.
Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Khả năng phân tích và lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ logistic, kho vận. Phối hợp ban MKT xây dựng kế hoạch Marketing phát triển doanh thu. Tìm kiếm, mở rộng và phát triển kênh bán hàng cho đối tượng khách hàng mảng fulfillment. Đảm bảo doanh thu phòng theo kế hoạch được giao. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự bán hàng dịch vụ kho vận. Tư duy phân tích, khả năng xoay sở giỏi và giải quyết các vấn đề phức tạp. Trung thực, đáng tin cậy, có khả năng tự học, trau dồi bản thân Đào tạo nhân sự nội bộ trong các mảng kinh doanh, vận hành Kho Ưu tiên Nam giới và có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, Warehousing.
Khả năng phân tích và lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ logistic, kho vận.
Phối hợp ban MKT xây dựng kế hoạch Marketing phát triển doanh thu.
Tìm kiếm, mở rộng và phát triển kênh bán hàng cho đối tượng khách hàng mảng fulfillment. Đảm bảo doanh thu phòng theo kế hoạch được giao.
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự bán hàng dịch vụ kho vận.
Tư duy phân tích, khả năng xoay sở giỏi và giải quyết các vấn đề phức tạp.
Trung thực, đáng tin cậy, có khả năng tự học, trau dồi bản thân
Đào tạo nhân sự nội bộ trong các mảng kinh doanh, vận hành Kho
Ưu tiên Nam giới và có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, Warehousing.

Mức lương thưởng HẤP DẪN THEO NĂNG LỰC, KHÔNG GIỚI HẠN. Có chính sách quyền lợi thỏa đáng cho những người mong muốn lâu dài, tham gia vào vị trí sáng lập. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, BHXH, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm Có cơ hội được phát triển và mở rộng mô hình kinh doanh. PCSPOST - "Không chỉ là nơi làm việc hạnh phúc , mà còn là nơi phát triển năng lực của bạn"
Mức lương thưởng HẤP DẪN THEO NĂNG LỰC, KHÔNG GIỚI HẠN.
Có chính sách quyền lợi thỏa đáng cho những người mong muốn lâu dài, tham gia vào vị trí sáng lập.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, BHXH, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm
Có cơ hội được phát triển và mở rộng mô hình kinh doanh.
PCSPOST - "Không chỉ là nơi làm việc hạnh phúc , mà còn là nơi phát triển năng lực của bạn"

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty Cổ phần Kho vận và Vận chuyển PCS Post

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 hẻm 81/2/26 đường lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

