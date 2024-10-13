Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh: Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty. Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng: đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh. Đặt mục tiêu bán hàng, theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên. Động viên, khuyến khích và tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh. Phát Triển Khách Hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng. Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ và sản phẩm. Quản Lý Doanh Thu và Chi Phí: Giám sát doanh thu và chi phí của phòng kinh doanh, đảm bảo việc sử dụng ngân sách hiệu quả. Báo cáo tài chính định kỳ và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu suất tài chính. Phối Hợp với Các Phòng Ban Khác: Hợp tác với các phòng ban khác như marketing để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra suôn sẻ. Tham gia vào các cuộc họp quản lý cấp cao và đóng góp ý kiến vào chiến lược tổng thể của công ty.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình Độ Học Vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực. Tư duy chiến lược và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng. Khả năng thích nghi và linh hoạt trong môi trường kinh doanh thay đổi. Tính chính trực và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30tr - không giới hạn ( thoả thuận theo năng lực) Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Lễ, Tết, Team building, Year end Party... Thưởng tháng 13, chế độ xem xét tăng lương 1 lần mỗi năm. Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.