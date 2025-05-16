Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Xây dựng chỉ tiêu bán hàng tổng thể/ từng giai đoạn

Đề xuất giá bán ban hành

Đề xuất/ điều chỉnh các CSBH theo mục tiêu kinh doanh

2. Xây dựng kế hoạch thu hút, mở rộng, duy trì và quản lý hệ thống mạng lưới các đại lý phân phối tham gia vào dự án.

3. Tham gia vào quá trình nghiên cứu thị trường, thị hiếu khách hàng cũng như các đối thủ cạnh tranh, đề xuất ý tưởng và tham mưu trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và Marketing của các dự án phụ trách cũng như các hoạt động khác của Công ty.

4. Chịu trách nhiệm quản lý công tác triển khai bán hàng của các Đại lý tham gia, bao gồm và không giới hạn:

Xây dựng các nội dung đào tạo cho Đại lý, đồng thời đào tạo Đại lý thông qua các hoạt động trực tiếp/ đào tạo online hoặc thông qua WeConnect

Chỉ đạo và giám sát các đại lý triển khai hoạt động kinh doanh, tổ chức sự kiện phân phối các sản phẩm BĐS thông qua các chương trình hoạt động hàng ngày/ tuần/ tháng,

Thương thảo Hợp đồng hợp tác (trên khung phê duyệt) xây dựng chỉ tiêu bán hàng tổng thể/ theo từng thời kỳ.

Giám sát, đôn đốc, hỗ trợ đại lý trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều phối quỹ căn giao cho các đại lý theo từng thời kỳ và kiểm soát chỉ tiêu doanh số bán hàng theo ngày/tháng và theo từng kỳ chiến dịch.

5. Quản lý/ điều phối các hoạt động thuộc phòng kinh doanh của team mình quản lý nhằm hỗ trợ công tác bán hàng/ marketing theo kế hoạch đề ra.

6. Tổng hợp báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình triển khai các dự án về tình trạng bán hàng, kết quả bán hàng cũng như tình hình thị trường chung... để BLĐ Công ty đánh giá kết quả thực hiện và có các chỉ đạo kịp thời khu xảy ra các tình huống xấu

7. Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.